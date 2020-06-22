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22 июня 2020, 03:41

В Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Началась реализация плана "Барбаросса", согласно которому немецкое военное руководство рассчитывало провести молниеносную войну и одним ударом разгромить СССР.

На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города.

22 июня первыми движение у советской границы заметили пограничные наряды. Затем над головами пограничников начали проплывать самолеты с черными крестами. После раздались оглушительные разрывы снарядов и мин. Линейные заставы погранотрядов в 4.00 были подвергнуты сильному артиллерийскому и минометно-пулеметному обстрелу. После первых ошеломляющих залпов, неизбежного минутного замешательства раздались голоса командиров: "Застава, в ружье!".

Под прикрытием артиллерии немецко-фашистские войска начали форсировать пограничные реки. От западного берега стали отчаливать лодки, плоты с пехотой противника, на восточный берег начали выбираться плавающие танки, которые, не задерживаясь, двинулись на восток, выходя к основным магистралям и дорогам. Для уничтожения пограничных застав были выделены специальные отряды автоматчиков.

Уже в 10.45 22 июня заместитель начальника Западного пограничного округа комбриг Курлыкин докладывал в штаб: "Бои идут по всему фронту, почти во всех отрядах нарушена связь, пограничники сражаются до конца".

Стойкость пограничников, их массовый героизм нарушали планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных застав 30 минут. Пограничники держались от нескольких часов до нескольких суток.

К 9 часам утра 22 июня гитлеровцы захватили Брест и полностью окружили крепость, однако ее защитники оказали упорное сопротивление захватчикам. Отдельные группы советских воинов продолжали сражаться в крепости до 20-х чисел июля 1941 года.

Мощное сопротивление встретили немецкие войска и к югу от Бреста, где 22 июня 1941 года советская 75-я стрелковая дивизия под командованием генерала Семена Ивановича Недвигина совместно с кораблями Пинской военной флотилии в районе Малориты остановила наступление 53-го немецкого армейского корпуса. Благодаря умелым действиям советской группировки на этом направлении три немецкие дивизии, в том числе танковая, были вынуждены 23-27 июня перейти к тактике ведения оборонительных боев.

Несмотря на ожесточенные бои, советским войскам не удалось остановить наступление врага. Уже к исходу 22 июня германские войска продвинулись в Прибалтику на 60-80 км, в Беларусь - на 40-60 км, в Украину - на 10-20 км.

В первые дни войны войска Западного фронта вели тяжелые оборонительные бои в Беларуси, наносили контрудары. Бойцы Красной Армии продемонстрировали беспримерное мужество и самоотверженность, что привело к полному крушению плана молниеносной войны.

В годы войны на фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов - белорусов. Имена многих наших соотечественников стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Доватор, Лизюков, Сыченко и многие другие. В одном из боев на Курской дуге летчик Александр Горовец сбил девять вражеских самолетов. Зинаида Туснолобова-Марченко вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. Петр Куприянов в бою за освобождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота.

В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя - память о них будет жить вечно.-0-

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