В Беларуси детям уделяется большое внимание - Кочанова

24 декабря, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в рамках акции "Наши дети" посетила социально-педагогический центр Полоцкого района и приняла участие в новогоднем празднике, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что с удовольствием присоединилась к акции и зарядилась энергией от детей.

"Всегда с большой радостью бываю в детских коллективах, особенно в преддверии таких великолепных праздников - Рождества и Нового года. В нашем государстве уделяется большое внимание детям. Важно, что им дарят радость те люди, которые работают с ними. Большое уважение работникам социальных приютов, детских интернатных учреждений и вообще всем, кто работает с детьми, потому что все ребята - наши", - сказала председатель Совета Республики и добавила, что она всегда с радостью бывает на малой родине.

Наталья Кочанова пожелала детям быть умными, мужественными, любить свой город и страну. Спикер верхней палаты парламента вручила директору центра Виктории Королевой сертификат на мультиборд и сладкие подарки детям. От Полоцкого райисполкома детям подарили стол для рисования песком.

Социально-педагогический центр функционирует с 2011 года на базе Полоцкого детского соцприюта. В нем есть детский социальный приют, работают отделы профилактики и комплексной реабилитации, поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. Педагоги центра оказывают социально-педагогическую и психологическую помощь детям, родителям и законным представителям. Сегодня при приюте находятся девять детей.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.

Также сегодня Наталья Кочанова провела рабочую встречу со священнослужителями Полоцкой и Глубокской епархии Белорусской православной церкви. -0-