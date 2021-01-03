В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы - Карпенко

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Прошлый 2020 год был непростым даже с точки зрения организации образовательного процесса в условиях пандемии, мы действительно столкнулись с серьезными вопросами. И если система высшего образования была более готова к условиям дистанционного обучения, поскольку там были наработаны мощнейшие учебно-методические комплексы, то средняя школа оказалась в достаточно сложной ситуации", - отметил министр. При этом он отметил, что прошлый учебный год и его завершение "все-таки провели достойно". "Но я сразу хочу подчеркнуть, что сегодня дистанционная форма образования, особенно в средней школе, не заменит классно-урочной системы", - добавил Игорь Карпенко.

Также руководитель ведомства напомнил, что с января этого года в тестовом режиме начнет вестись единая образовательная дистанционная платформа для общего и среднего образования. "Создавалась она при активном участии учителей, это их лучшие наработки. В перспективе мы должны ее отточить с точки зрения единых требований и подходов", - рассказал министр.-0-