1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для индивидуального строительства жилья подобрано более 58 тыс. участков, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По республике для желающих построить индивидуальное жилье подобрано 58085 территорий. Претендуют на участки 57826 семей из числа нуждающихся, всего желающих таким образом построиться - 61200", - отметил Александр Авраменко.

При этом строительство индивидуального жилья сдерживается из-за неполного обеспечения участков инфраструктурой. "Казалось бы, есть участки, есть желающие - берите и стройте. Но есть маленькое "но" - значительная часть таких участков не всегда обеспечена или не полностью обеспечена инфраструктурой", - пояснил представитель Минстройархитектуры. Если возле участка есть подъездная дорога, можно поставить линии электропередач, сделать водопровод, там легче построить жилье. Если участок без инфраструктуры, возникает вопрос о целесообразности строительства.

По словам Александра Авраменко, самый большой спрос на участки возле Минска, а также вблизи областных центров.-0-