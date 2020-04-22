В Беларуси для переселенцев после аварии на ЧАЭС построено около 70 тыс. квартир и домов

22 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси для переселенных после аварии на Чернобыльской АЭС граждан построено около 70 тыс. квартир и домов. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации начальника департамента, начиная с 1986 года в стране для переселенных граждан построено около 70 тыс. квартир и домов усадебного типа, в том числе 239 поселков со всей необходимой инфраструктурой. Также построены 157 общеобразовательных школ на 48 тыс. мест, 116 детских садов и яслей более чем на 18 тыс. мест, поликлиники и амбулатории на 21 тыс. посещений в смену, больницы на 5 тыс. коек.

Для обеспечения населения чистым топливом в стране проложено около 4 тыс. км газопроводов, газифицировано около 23 тыс. индивидуальных жилых домов. Кроме того, проведено более 2 тыс. км водопроводных сетей.

Начальник департамента также сообщил, что с 1990 по 2020 год за рубежом оздоровились 1 млн белорусских детей и подростков, в основном это проживающие на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях. Детей из Беларуси приняли более чем в 30 странах, наибольшую помощь в оздоровлении оказали Италия (около 500 тыс. приемов на оздоровление) и Германия (около 215 тыс.).-0-