В Беларуси для выявления коронавируса в запасе есть более 65 тыс. тест-систем

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для выявления коронавируса есть запас в 65880 тест-систем, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня остаток тест-систем (с учетом тех 50 тыс., которые нам передал один из наших спонсоров) составляет 65880. За последние сутки в наших лабораториях проведено почти 4 тыс. тестов", - сказала Елена Богдан.

Всего на данный момент проведено 49843 теста на коронавирусную инфекцию.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии налажено собственное производство таких тестов. Центр изготавливает около 1 тыс. в сутки. Разработка тест-систем начинается и в Витебске.

Кроме того, прорабатывается вопрос о том, чтобы задействовать дополнительные лаборатории для тестирования.-0-