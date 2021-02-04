В Беларуси до 2025 года подготовят не менее 500 специалистов для ядерной энергетики

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021-2025 годах подготовят не менее 500 специалистов для ядерной энергетики. Постановление Совета Министров от 29 января 2021 года №57 об утверждении госпрограммы "Образование и молодежная политика" на пятилетку официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С учетом заявок госорганов и организаций предлагается продолжить подготовку по специальностям для ядерной энергетики не менее 20 человек ежегодно по каждой из пяти основных специальностей в трех вузах и Минском государственном энергетическом колледже.

По специальностям "ядерные физика и технологии", "химия высоких энергий" будут готовит кадры в БГУ, по специальности "ядерная и радиационная безопасность" - в Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ. Проектированию и эксплуатации атомных электрических станций будут учить в БНТУ, БГУИР будет вести подготовку по специальности "электронные и информационно-управляющие системы физических установок".

Для пополнения профессорско-преподавательского состава кафедр учреждений образования высококвалифицированными кадрами актуальным остается вопрос о подготовке научных работников высшей квалификации и магистров, в том числе за рубежом. В 2021-2025 годах планируется направить на обучение в аспирантуру и магистратуру иностранных государств более 10 человек.

В настоящее время подготовку в области ядерной энергетики проходят около 500 человек. В 2013-2019 годах по пяти основным специальностям выпущены более 850 специалистов, третья часть выпуска была востребована на площадке строительства Белорусской АЭС и при комплектовании штата эксплуатационного персонала, более трети - в организациях, связанных с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения, остальные - в смежных отраслях экономики. Объемы выпускаемых специалистов позволили в полной мере удовлетворить потребности Белорусской АЭС (в настоящее время эксплуатационный персонал в целом сформирован) и всей ядерной энергетики республики, отмечается в госпрограмме.-0-