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20 мая 2020, 12:05

В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси до 2025 года будет построена 1461 станция обезжелезивания в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон, передает корреспондент БЕЛТА.

По его информации, в прошлом году было построено 272 станции обезжелезивания в сельских населенных пунктах, до 2025 года планируется строительство 1461 станции также в сельской местности. "Финансирование строительства станций осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов при их равнодолевом участии. В 2019 году на строительство станций обезжелезивания было потрачено Br25 млн из республиканского бюджета и Br28 млн - из местных бюджетов. В таких же пропорциях и в таком же размере предусмотрено финансирование на 2020 год", - отметил Олег Конон.

Руководитель "Белводоканала" сообщил, что в настоящее время разрабатывается государственная программа "Чистая вода" на 2021-2025 годы, одной из основных задач которой будет строительство станций обезжелезивания. До 2020 года действует госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда". Согласно одной из ее подпрограмм с 2018-го по 2020 год в стране построят более 700 станций обезжелезивания. На эти цели за последние три года направят более Br150 млн.

Олег Конон рассказал, что в настоящее время Беларусь тесно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития и со Всемирным Банком по реализации проектов в сфере водоснабжения и канализации. Среди проектов - реконструкция очистных сооружений канализации, строительство биогазовых комплексов, реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов и строительство станций обезжелезивания.-0-

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