В Беларуси до 2025 года построят порядка 800 станций обезжелезивания

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2025 года будет построено порядка 800 станций обезжелезивания. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Белводоканал" Ирина Ровба, передает корреспондент БЕЛТА.

Для создания комфортной среды проживания и развития жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах в Беларуси утверждена госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы, которая включает подпрограмму "Чистая вода". "Ее основные задачи - обеспечение потребителей централизованными системами водоснабжения и водой питьевого качества, повышение качества очистки сточных вод и надежности систем канализации. Для решения этих задач подпрограмма предусматривает с 2021-го по 2025 год строительство порядка 800 станций обезжелезивания. Эти сооружения будут очищать воду до надлежащего качества, - сказала Ирина Ровба. - На текущий год запланировано построить 195 таких станций, из них 80% уже введены в эксплуатацию. Еще 48 станций обезжелезивания - на стадии строительно-монтажных работ и к концу года будут введены в работу".

Кроме того, за пятилетку более 100 населенных пунктов планируется переподключить к системам централизованного водоснабжения. Предусмотрено строительство около 300 водозаборных скважин.

Согласно госпрограмме, Минск до 2025 года будет полностью переведен на водоснабжение из подземных источников. Помимо этого, в планах повысить качество очистки сточных вод путем строительства, реконструкции и модернизации более 70 объектов очистных сооружений, развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения с помощью строительства распределительных сетей, а также заменить системы со сверхнормативными сроками эксплуатации.

"В текущем году предусмотренные госпрограммой мероприятия уже нам позволят обеспечить порядка 95,8% населения качественной питьевой водой. Также выполнено годовое задание по обеспечению граждан централизованными системами водоснабжения, на сегодня это уже 91% граждан", - отметила заместитель гендиректора.-0-