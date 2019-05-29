В Беларуси до конца года планируется разработать 21 профстандарт

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу 2021 года планируется разработать 45 профессиональных стандартов, из них 21 - до конца 2019-го, сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на заседании комитета БелТПП по промышленной политике и предпринимательской деятельности, посвященном теме кадрового обеспечения экспортно ориентированной экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

В республике принята стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций, которая предполагает совместную работу как министерств, ведомств, так и отраслевых профсоюзов и нанимателей. Меры направлены на повышение уровня подготовки кадров, призваны сбалансировать рынок труда, закрепить подходы к неформальному обучению, предоставить возможность работникам получить частичную квалификацию (например, не повара, а мастера по приготовлению пиццы).

Уже создан Национальный совет по развитию системы квалификаций, предварительно определены приоритетные виды экономической деятельности для разработки профстандартов, в числе которых строительство, переработка продукции сельскохозяйственного назначения, оказание услуг ЖКХ, IT-сфера, логистическая деятельность и машиностроение. Внедрение элементов независимой оценки квалификаций ожидается в 2023-2025 годах.

Действующая система квалификаций сформировалась еще в 1960-1980 годах и регулируется министерствами образования, труда и социальной защиты. В 2014 году в республике стартовал пилотный проект, предполагающий совершенствование системы в секторах информационных технологий и управленческой деятельности, разработаны первые профессиональные стандарты.

"Национальная система квалификаций обеспечивает определенный механизм взаимодействия между учреждениями образования и рынком труда. Вместе с тем все чаще бизнес и реальный сектор экономики отмечают несоответствие структуры, качества образования потребностям рынка. Результаты обучения зачастую не отвечают требованиям, предъявляемым нанимателями к квалификации работников. Все это свидетельствует о необходимости совершенствования существующих подходов", - отметил Андрей Лобович.

Он обратил внимание на более активное участие частного бизнеса в формировании заказа на подготовку специалистов, привлечение представителей министерств и ведомств, специалистов предприятий к разработке профстандартов.

Национальная система квалификаций (НСК) - это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения. По сути, стратегия - первый системный документ, определяющий политику государства, направленную на соответствие потребности экономики в кадрах количественным и качественным показателям их подготовки. Мероприятия стратегии будут реализовываться в два этапа: 2018-2020 годы - формирование законодательной базы и проведение организационной работы; 2021-2025 годы - внедрение новых элементов НСК в сферах труда и образования.

В заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты по промышленной политике и предпринимательской деятельности, которое прошло на базе колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, приняли участие представители министерств образования, промышленности, труда и социальной защиты, ГКНТ, крупных предприятий-экспортеров, депутаты. -0-