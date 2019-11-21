21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм, из них 13 в настоящее время согласованы, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.

Первые семь строительных норм утверждены в ноябре и направлены на правовую экспертизу в Национальный центр правовой информации, после чего будут размещены в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных. Они касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям - мостам и трубам. Ожидается, что нормы будут введены в действие с 1 февраля 2020 года.

Всего в текущем году будет принято 33 документа (включая одно строительное правило). "Изменились подходы к нормированию: мы исключаем конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания. Установлены только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений", - отметила Ольга Верамей.

По ее словам, при введении новых нормативов появятся дополнительные возможности для проектировщиков.

Директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай добавил, что работа в этом направлении продолжится и в 2020 году. Сколько конкретно планируется разработать документов, окончательно не определено. В них найдут отражение все действующие требования, устанавливаемые в том числе нормативными правовыми актами иных ведомств - МЧС, Минздрава, Минэнерго и др.

Как сообщалось, новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила - введены указом от 5 июня 2019 года №217. Строительные нормы Беларуси (СНБ) - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) - способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.

Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.-0-

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