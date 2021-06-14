14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца недели сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе погодные условия на территории Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается теплая летняя погода. При этом дождей будет немного", - отметили синоптики.

Во вторник, 15 июня, ночью прогнозируется преимущественно без осадков. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет 22-28 градусов тепла.

В среду, 16 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 8-15. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В четверг, 17 июня, ожидается без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14. Днем будет 22-28 градусов тепла.

В пятницу, 18 июня, прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет 8-15 градусов тепла. Днем ожидается до плюс 24-30.

В субботу, 19 июня, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 10-17. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов тепла.

В воскресенье, 20 июня, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18. Днем будет 25-31 градус тепла.-0-

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