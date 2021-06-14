В Беларуси донорами крови за неделю стали около 580 сотрудников и волонтеров Красного Креста

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 580 сотрудников, волонтеров и сторонников Красного Креста безвозмездно сдали кровь в течение недели, приуроченной ко Всемирному дню донора крови, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"В областных и районных центрах Белорусский Красный Крест в течение недели провел более 50 мероприятий для популяризации донорства крови. За это время 586 сотрудников, волонтеров и сторонников организации на безвозмездной основе сдали кровь", - рассказали в БОКК.

Традиционно Белорусский Красный Крест совместно с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий организуют выездной пункт забора крови.

Всемирный день донора крови отмечают 14 июня. В этом году он проходит под лозунгом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь!".-0-