13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для совершенствования законодательства Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Национальным банком и Минфином разрабатывает проект изменений в закон "О защите прав потребителей". После этого в нем появится глава, которая будет регулировать защиту прав потребителей финансовых услуг", - рассказала Инна Гаврильчик.

По ее словам, потребителю зачастую сложно разобраться в банковской терминологии и договорах, поэтому требуются определенные изменения в законодательстве. "Нацбанк уже предпринял ряд мер, чтобы информация стала доходчивее и понятнее. Но все-таки у финансовых услуг своя специфика, и не всеми нормами закона "О защите прав потребителей" сейчас можно отрегулировать спорные вопросы, поэтому и ведется работа по внесению изменений", - добавила представитель МАРТ.

Предполагается, что в обновленном законе будет четко определен порядок разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг. Планируется также внедрение института по рассмотрению имущественных жалоб потребителей финуслуг.-0-