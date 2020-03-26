В Беларуси достаточно мер по сдерживанию COVID-19 - эксперт

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принято достаточно мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Такое мнение высказал проживающий в Киеве белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в интервью Ukrlife.TV, сообщает БЕЛТА.

Эксперт отметил, что белорусская система здравоохранения находится на высоком уровне, а это позволяет эффективно бороться с коронавирусом. Страна сохранила инфекционные больницы. Действует РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - сеть лабораторий высшего (четвертого) уровня биологической безопасности. В мире всего 39 таких центров. В результате по числу лабораторных тестов на душу населения Беларусь входит в десятку стран мира.

Белорусская система здравоохранения в свое время была ориентирована на развитие медицинского туризма, в частности в сфере пересадки органов. Сейчас Беларусь входит в ТОП-20 государств по уровню развития трансплантологии. Эти операции предусматривают наличие аппаратов ИВЛ, которых в стране насчитывается более 2 тыс. Плюс более 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких. По обеспеченности такими аппаратами Беларусь опережает, например, США и Италию.

Выстроенная система позволяет при обнаружении больного в течение 24 часов провести лабораторную проверку и изолировать все контакты первого уровня. Их, как и пациентов с подтвержденным COVID-19, обязательно госпитализируют.

Игорь Тышкевич в числе действенных мер, примененных в Беларуси, назвал перенос на более поздний срок приема плановых пациентов, максимальный перевод обслуживания на электронную систему, перепрофилирование больниц, мобилизацию медицинского персонала и его защиту. Приезжающих из стран с повышенным риском коронавируса, а также пациентов с пневмониями обязательно тестируют на COVID-19.

Подобные подходы в борьбе с коронавирусом, без карантинных мер, продемонстрировали Республика Корея, Швеция, Сингапур. "Если система работает, зачем вводить карантин и останавливать экономику", - заметил эксперт.

По его словам, карантин вводится тогда, когда предел ресурсной базы системы здравоохранения близок к перегрузке. В Беларуси число контактов первого уровня немногим более тысячи, а число заболевших - 86 человек. Если число заболевших, по его оценкам, достигнет 1,5-1,7 тыс., страна будет вынуждена ввести более жесткие меры.-0-