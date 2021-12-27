В Беларуси еще часть коечного фонда больниц вернули для профильных пациентов

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отступает четвертая волна коронавируса, коечный фонд больниц перепрофилируется для оказания плановой помощи. В Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях продолжают проходить дезобработку и возвращаться в привычный режим работы больницы, все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации Брестская область поэтапно проводит перепрофилирование коек, ранее задействованных для оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Для оказания плановой профильной медпомощи перепрофилированы все структурные подразделения в центральных районных больницах Березы, Ганцевичей, Дрогичина, Жабинки, Иваново, Каменца, Кобрина, Малориты. На прошедшей неделе все структурные подразделения Барановичской горбольницы №2, центральных районных больниц Ивацевичей и Столина приступили к работе по основному профилю деятельности. Также перепрофилированы койки Пинской центральной больницы и часть отделений Ляховичской ЦРБ. С 27 по 31 декабря планируется перевести в обычный режим работы еще часть коек ревматологического отделения Пинской центральной больницы.

В Витебской области за минувшую неделю 237 инфекционных коек перепрофилировано для работы в обычном режиме. С 23 декабря возобновлено оказание медпомощи в соответствии с профилем отделений в акушерском корпусе Витебской горбольницы скорой медицинской помощи. Продолжается уменьшение коечного фонда, задействованного для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в районных и городских больницах области.

С 20 по 26 декабря возвращены в обычный режим работы 123 койки в Гомельской области. А с 27 декабря по 2 января здесь планируется вернуть в работу по профилю еще 50 коек. Речь идет о разных отделениях в областных, городских и районных больницах. Уже полностью перепрофилированы в обычный режим работы 14 центральных районных больниц: Брагинская, Буда-Кошелевская, Ветковская, Добрушская, Ельская, Кормянская, Лоевская, Лельчицкая, Наровлянская, Житковичская, Октябрьская, Петриковская, Хойникская, Чечерская. Также профильную медпомощь оказывают гомельские горбольницы №1, 2, 4, областные кожвендиспансер и онкодиспансер, областной госпиталь инвалидов войны.

Поэтапный переход учреждений здравоохранения, ранее задействованных в оказании помощи пациентам с инфекцией COVID-19, продолжается и в Гродненской области. Перешли в обычный режим работы центральные районные больницы Берестовицы, Зельвы, Дятлово, Мостов, Свислочи, Кореличей, Вороново, Ивья, Сморгони, Щучина, Новогрудка, областной клинический кардиоцентр, Гродненская университетская клиника и горбольница №4 Гродно. С 22 декабря в обычный режим переведены отделение микрохирургии глаза, лор-отделение и отделение реабилитации травматологического профиля горбольницы №2 Гродно.

В связи со снижением уровня заболеваемости возвращаются к плановой работе отделения минских клиник. В профильный режим работы за истекшую неделю возвращено 203 койки. К работе в штатном режиме приступили отделение анестезиологии и реанимации №2 Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦ ХТиГ), начата госпитализация и лечение профильных пациентов в кардиологическом отделении, в отделениях для лечения больных с инфарктом миокарда, гнойной хирургии, анестезиологии и реанимации 2-й ГКБ, возобновил работу ангиографический кабинет. В ближайшее время возобновят профильную работу Минский горцентр дерматовенерологии, неврологическое и кардиологическое отделения больницы скорой медицинской помощи, кардиологическое отделение и отделение гнойной хирургии 10-й клиники и ангиографический кабинет.

Плановую помощь и консультации по профилям оказывают в Минском онкоцентре (онкология), больнице скорой медпомощи, 3-й, 4-й, 5-й ГКБ и МНПЦ ХТиГ (общая хирургия), 10-й ГКБ (торакальная хирургия и желудочно-кишечные кровотечения). Пациенты, которым нужна помощь в области сосудистой хирургии и кардиохирургии, трансплантологии, а также пациенты с нефрологической, гастроэнтерологической, неврологической и ревматологической патологией госпитализируются в МНПЦ ХТиГ и 2-ю больницу. Пациенты офтальмологического профиля проходят лечение в 3-й, 10-й ГКБ, урологического - в 2-й, 4-й и больнице скорой медпомощи. В БСМП и 5-й больнице также оказывается неврологическая, нейрохирургическая помощь. Оториноларингологическая - в 4-й и 11-й ГКБ, хирургическая (челюстно-лицевая), ревматологическая и реабилитационная - в 11-й ГКБ. Кардиологическую помощь можно получить в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й клиниках, больнице скорой медпомощи и МНПЦ ХТиГ. На лечение к нефрологам и эндокринологам можно попасть в 1-ю городскую больницу. Травматологическая помощь традиционно продолжает оказываться в 6-й ГКБ и больнице скорой медпомощи. Акушерско-гинекологическую помощь оказывают в 1-й, 3-й, 5-й больницах, городской гинекологической больнице, родильном доме №2. Педиатрическую помощь по-прежнему оказывают 2-я, 3-я, 4-я городские детские больницы и Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, частично городская детская инфекционная клиническая больница.

Жители Минской области госпитализируются в областную и центральную районную больницы, областной противотуберкулезный диспансер. Перепрофилирована часть отделений в центральных районных больницах Борисова (больница №2), Вилейки, Воложина, Дзержинска, Марьиной Горки, Молодечно, Столбцов, Слуцка, Солигорска.

В штатном режиме работают Березинская, Крупская, Логойская, Узденская, Червенская, Смолевичская, Борисовская, Несвижская, Любанская, Копыльская, Стародорожская и Клецкая ЦРБ, а также Жодинская горбольница. Остановлена плановая госпитализация пациентов с инфекцией COVID-19 в центральные районные больницы Столбцов, Воложина, Вилейки и Минский областной противотуберкулезный диспансер. Жители из этих районов госпитализируются в межрайонные инфекционные центры.

В Могилевской области с 28 декабря в обычный режим работы после проведения мероприятий по дезинфекции планируется перепрофилировать койки Могилевской больницы №1 для оказания помощи беременным и роженицам. На сегодня в обычном режиме работают центральные районные больницы Краснополья, Дрибина, Славгорода, Глуска, Хотимска, Круглого, Мстиславля, Белыничей и Черикова. Пациенты с COVID-19 из этих районов проходят лечение в межрайонных центрах и областных учреждениях здравоохранения.-0-