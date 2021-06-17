В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках подготовки проекта закона о донорстве были проведены исследования мотивации доноров крови и ее компонентов. Полученные результаты свидетельствуют о возможности перехода в республике на безвозмездное донорство крови. Поэтому возмездная сдача цельной крови устанавливается в проекте закона как исключительная мера, которая может быть инициирована государством в рамках решения специфических задач. Например, устранение последствий эпидемических заболеваний, оказание медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями, устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в целях обеспечения национальных интересов", - рассказала Валентина Курсевич.

В то же время возможность сдачи за плату сохранена преимущественно для доноров компонентов крови.

"Для указанной категории граждан проектом закона предлагается гарантировать: возможность получения бесплатного питания перед донацией и после нее, освобождение от работы в день сдачи крови, ее компонентов с сохранением среднего заработка за этот день, выплату за взятые кровь и ее компоненты. Одновременно устанавливаются дополнительные гарантии для доноров, сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе. В частности, возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции, в том числе необходимостью восполнения энергетических затрат организма донора между донациями, назначение пособия по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в размере 100%, а также награждение нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь", - отметила депутат.

В свою очередь для граждан, награжденных этим знаком, проектом закона предусматриваются дополнительные льготы.

"Например, повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении (на 40% минимального размера пенсии по возрасту), скидка в размере 25% на платные медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения, предоставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней, ежегодная денежная выплата в размере 3 базовых величин и другие, - подчеркнула Валентина Курсевич. - Таким образом, проект закона предусматривает необходимые меры для развития безвозмездного донорства в Республике Беларусь".

Законопроект "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента.-0-