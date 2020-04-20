В Беларуси этой весной посадили более 33 тыс. га леса

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 33 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса. С начала года было создано 33 492 га лесных культур вместо запланированных 32 335 га. При этом весной должно было появиться 31 402 га леса. Оставшуюся часть работ предполагалось выполнить осенью.

"Каждый третий гектар нового леса - на счету гомельских лесоводов. Здесь было создано 12 734 га лесных культур. В Брестской области появилось 4534 га нового леса, в Витебской - 3006 га, Гродненской - 3428 га, Минской - 5538 га, Могилевской - 4252 га", - отметили в пресс-службе.

При проведении лесовосстановительных работ особый акцент сделан на участках усохших хвойных насаждений. Новый лес здесь появился на площади свыше 20 тыс. га.

Лесхозы также проводят дополнение лесных культур. Работы уже выполнены на более чем 11 тыс. га. "Погодные условия позволяют проводить дополнение. Ожидается, что работа завершится в конце апреля", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, в нынешнем году весенний лесокультурный сезон начался довольно рано. Из-за аномально теплой зимы отдельные лесхозы приступили к посевам и посадкам леса уже в конце февраля. При благоприятных погодных условиях лесоводы планируют продолжить создавать новые леса и осенью.

Лесхозы в последние годы значительно наращивают объемы создаваемых лесов. К примеру, в 2019 году лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади 51,8 тыс. га (136,9% к годовому плану), в том числе за счет посева и посадки леса заложено 43,76 тыс. га новых лесов (132,2% к плану). В общем объеме лесокультурного производства хвойные и твердолиственные породы заняли 97,4% (42,6 тыс. га), мягколиственные (береза, липа, ольха черная и прочие) - 2,6% (1,16 тыс. га).

Выращивание посадочного материала проводится в 78 постоянных лесных питомниках общей площадью свыше 1,3 тыс. га.-0-