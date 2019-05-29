В Беларуси ежедневно около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением - ВОЗ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежедневно около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по общественному здравоохранению странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оценкам ВОЗ, в Беларуси из 300 смертей от различных заболеваний, которые регистрируются ежедневно, 14% наступает в результате потребления табака, то есть около 40 человек в день погибают от заболеваний, связанных с курением", - сказал Валентин Русович. На первом месте по смертности находятся сердечно-сосудистые заболевания, в частности инфаркты, инсульты. На втором среди заболеваний, связанных с курением, - онкологические. Третья, наиболее массовая причина - хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема.

Более того, три-четыре смерти из 40 сопряжены с пассивным курением. Это касается тех, кто постоянно находится рядом с курильщиком или в связи с профессиональной деятельностью вынужден находиться в прокуренном помещении.

Что касается смертности мужчин трудоспособного возраста, по оценкам ВОЗ, 40% смертей связано именно с курением.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что каждый второй человек, который курит и не сможет побороть зависимость, погибнет от заболеваний, связанных с курением. Поэтому в Беларуси меры общественного здоровья направлены как на недопущение начала курения среди молодежи, так и на избавление от этого уже курящих.

В целом ВОЗ считает каждую смерть, которая наступает в возрасте моложе 70 лет, преждевременной. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси - 69 лет, женщин - 79 лет. Это означает, что в среднем мужчины в Беларуси умирают преждевременно с точки зрения определения ВОЗ. Во многом это происходит из-за распространенности факторов риска, что подтверждается результатами исследования STEPS, проведенного силами Минздрава, ВОЗ при финансовой поддержке Европейского союза в рамках проекта "БЕЛМЕД". Выяснилось, что 48% мужского населения курит (в исследовании принимали участие жители 18-69 лет), распространенность среди женщин - 12%. Средний возраст начала курения для возрастной категории 18-29 лет составляет 16 лет 1 месяц для юношей и 17 лет 3 месяца - для девушек.-0-