В Беларуси ежегодно обжалуются 20% приговоров

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние 5 лет ежегодно обжалуются не вступившие в законную силу приговоры районных (городских) судов в отношении 20% лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович перед Пленумом ВС, передает корреспондент БЕЛТА.

Это свидетельствует об отсутствии каких-либо процессуальных препятствий для доступа к правосудию в условиях апелляционного производства.

За этот период значительно (почти в 4 раза) снизилось количество отмененных не вступивших в законную силу приговоров и особенно после введения апелляционного производства в 2016 году: если в 2013-м их было 485, то в 2018-м - 129.

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