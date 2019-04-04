В Беларуси ежегодно оперируют более 30 детей и подростков с раком щитовидной железы

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно оперируют более 30 детей и подростков с диагнозом "рак щитовидной железы", сообщила журналистам заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкодиспансера Татьяна Леонова в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы отмечаем увеличение случаев рака щитовидной железы у детского населения. Ежегодно в Беларуси оперируются 30-35 детей и подростков по поводу рака щитовидной железы. Причем с хорошим прогнозом", - рассказала Татьяна Леонова.

По ее словам, из числа взрослого населения ежегодно оперируются около 1,1-1,2 тыс. пациентов с этим онкозаболеванием. "Эта цифра постоянная из года в год. И в мире мы здесь далеко не лидеры. Впереди нас по заболеваемости раком щитовидной железы США, Франция и ряд других стран", - отметила завотделением.

Татьяна Леонова также сообщила, что самая распространенная патология щитовидной железы - гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. В Беларуси зарегистрировано около 112,5 тыс. пациентов с таким диагнозом.-0-

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