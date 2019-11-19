В Беларуси ежегодно усыновляют до 500 детей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в стране белорусские и иностранные семьи усыновляют до 500 детей. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритет отдается внутристрановому усыновлению и удочерению. Если усыновитель и ребенок не родственники, то взять в семью могут только жители стран, с которыми подписаны международные договоры. Пока это только Италия. Для семей-родственников нет ограничений по стране проживания", - сказала Елена Симакова.

В Минске в семьях проживают 1210 усыновленных детей. "Обычно семейная пара - это белорусские граждане. Как правило, они оформляют документы на детей до 5 лет. Хотя в последнее время усыновляют ребят 10-12 лет и старше", - уточнила заведующая сектором социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома Зинаида Воробьева.

Минск в 2018 году занял 2-е место в стране (после Минской области) по числу усыновлений: в городе обрели новую семью 102 ребенка.

Некоторые из детей-сирот могут вернуться в родную семью. Ежегодно к биологическим родителям возвращаются не более 200 детей, сообщила Елена Симакова. Это возможно либо через восстановление в родительских правах, либо через решение суда об отмене ранее принятого решения об отобрании ребенка.-0-