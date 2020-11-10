10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси формируется госпрограмма развития аграрного бизнеса до 2025 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин во время XXVI Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа развития аграрного бизнеса формируется. До конца года мы ее утвердим и с 1 января начнем работать. В основе, конечно, будут экономические вопросы, чтобы отрасль сама себя поддерживала и развивалась. Очень важны и вопросы науки: новые производства, технологии, товары", - сказал Александр Субботин.

По его словам, программа будет направлена на расширение ассортимента белорусской продукции и наращивание экспорта. "В этом году мы рассчитываем подобраться к $6 млрд экспорта. А в следующей пятилетке планируем прирасти минимум на $1,5 млрд", - отметил вице-премьер.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки организован деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-