В Беларуси формируется межведомственная персонифицированная база данных по учету инвалидов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа по формированию и наполнению актуальной межведомственной персонифицированной базы данных по учету людей с инвалидностью для обеспечения их необходимыми услугами и реабилитацией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии республиканской кампании "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее" в Минске.

Беларусь в 2015 году присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, взяв на себя обязательства создавать равные условия для людей с ограниченными возможностями. В том числе через совершенствование законодательной базы. На рассмотрение в парламент передан проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Среди различных новаций в нем предусмотрено формирование межведомственной персонифицированной базы данных по учету инвалидов, которая будет содержать сведения о группе инвалидности, степени утраты здоровья, профессиональной или общей трудоспособности, ограничении жизнедеятельности, причине, сроках и дате установления инвалидности, индивидуальные реабилитационные мероприятия.

"Работа над этой базой ведется уже сейчас. Идет ее наполнение информацией из территориальных органов. В этом участвует прежде всего Министерство здравоохранения, в чьем подчинении находится МРЭК. Также наше министерство - координатор этой работы, которая ведется параллельно с рассмотрением законопроекта", - рассказал Александр Румак.

Формирование такой базы - кропотливая работа уже потому, что ее наполнение связано не только с поступлением информации о получении человеком группы инвалидности. Нужно еще переводить в цифровой формат данные с бумажных носителей о получивших инвалидность ранее.

"Эта база необходима, чтобы своевременно оказывать людям с инвалидностью социальные услуги, в которых они нуждаются, обеспечивать их техническими средствами реабилитации. Скажем так, чтобы был виден социальный паспорт каждого такого человека", - пояснил Александр Румак.

Общественное объединение "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" при поддержке и участии Министерства труда и социальной защиты по 5 декабря включительно проводит республиканскую адвокационную кампанию "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее". Кампания стартовала в Бресте и проходит во всех регионах страны примерно по одинаковому сценарию: дискуссионная панель, обучающие мастер-классы и небольшой концерт людей с инвалидностью по зрению.-0-