6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси газифицировали 1 тыс. агрогородков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Тысячным газифицированным агрогородком стали Горяны Полоцкого района Витебской области (всего в стране 1481 агрогородок).

Для перевода на природный газ жилых домов в Горянах и Новых Горянах построены распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 8,6 км. Объем финансирования за счет собственных средств "Витебскоблгаза" составил Br1,16 млн.

На начало ноября подан газ во внутренние системы газоснабжения 100 квартир в 14 многоквартирных жилых домах. Возможность получить природный газ в Горянах и Новых Горянах, а также близлежащих населенных пунктах появилась у более чем 400 частных домовладений, трех отопительных котельных в Горянах, отопительной котельной и зерносушильного комплекса в Новых Горянах.

Как отметил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, в Беларуси продолжают реализовывать государственные и отраслевые программы по газификации, в том числе сельской местности. "Газификация жилья в сельской местности проводится при существенной поддержке государства. Подводится газ к населенным пунктам, государство также помогает населению газифицировать жилые дома", - отметил Алексей Кушнаренко.

Так, в 2019 году по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы в Витебской области построены подводящие газопроводы к населенным пунктам Задровье Оршанского района, Старый Лепель Лепельского района, агрогородкам Узмены Миорского района, Карпеки Полоцкого района. Газифицированы населенный пункт Старинки Витебского района, агрогородок Вархи Городокского района, деревни Каминщина Глубокского района и Пригузки Оршанского района. До конца года планируется подать природный газ в Телентеево и Новоселье Оршанского района.

В Витебской области газифицированы природным газом все 19 городов и 21 районный центр, 124 из 254 агрогородков, порядка 370 тыс. квартир. Общая протяженность сетей природного газа - 6,6 тыс. км.

Современная газораспределительная система длиной 62,26 тыс. км обеспечивает подачу природного газа во все 115 городов и 118 райцентров.

На 1 ноября общий уровень газификации республики составил 97%, уровень газификации квартир природным газом - 80,2%, в том числе в сельской местности - 43%. Потребителями природного газа являются 2605 промышленных и порядка 10 тыс. коммунально-бытовых предприятий.

За девять месяцев газоснабжающие организации "Белтопгаза" ввели в эксплуатацию 754,89 км газопроводов различных категорий, газифицировали природным газом 14727 квартир, на потребление природного газа со сжиженного перевели 4882 квартиры.-0-

Фото пресс-службы Министерства энергетики