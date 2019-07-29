29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси геологоразведочные работы по поиску золота пока проводиться не будут, сообщил журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорим о том, что в Беларуси есть проявления золота. Это содержание, которое никакого экономического интереса для нас не представляет. Себестоимость добычи таких ресурсов просто колоссальная. Поэтому на сегодняшний день не планируется проведение дополнительных исследований и работ по проявлениям золота в Беларуси", - рассказал Андрей Хмель.

Как подчеркнул начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, общая политика геологоразведочной отрасли - обеспечить страну тем сырьем, которое сегодня непосредственно востребовано. "Пока такие объекты, как проявления золота, урана, не стоят на первом месте. То есть эти работы, возможно, будут идти где-то параллельно своим чередом в рамках геологического картирования. То же самое в отношении меди", - добавил он.-0-