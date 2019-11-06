В Беларуси готовят концепцию защиты персональных данных в здравоохранении

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси готовит концепцию защиты персональных данных в системе здравоохранения, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило перед конференцией в Минске, которая посвящена актуальным проблемам кибербезопасности в медицинской отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В системе здравоохранения достаточно большой объем данных по каждому пациенту, которые находятся как на бумажном носителе, так и в цифровом формате. Минздрав уделяет много внимания защите персональных данных, - сказал Вячеслав Шило. - У нас не было примеров утечки информации из медицинских информационных систем. Это касается КТ-, МРТ-исследований и др.".

Вместе с тем, чтобы идти в ногу со временем, разработан проект концепции защиты персональных данных в здравоохранении. Существует много медицинских систем. Среди них АИС "Поликлиника", АИС "Стационар", Единая лабораторная информационная система, регистр "Сахарный диабет". Однако они носят разрозненный характер, поэтому данные собираются на базе конкретного учреждения. "Необходимо объединить информационные системы на всех уровнях, чтобы наладить полное взаимодействие между всеми субъектами", - отметил замминистра. Задачу призвана решить централизованная информационная система здравоохранения Беларуси. Это, по словам Вячеслава Шило, позволит как врачу, так и пациенту (через личный кабинет) использовать эти данные.

Участниками конференции являются сотрудники учреждений здравоохранения, специалисты IT-сферы, которые занимаются разработкой программных продуктов в сфере информационной безопасности.-0-