В Беларуси хотят пересмотреть систему поддержки развития территорий

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 18 февраля 2020 года №59р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочей группе под руководством министра экономики Александра Червякова поручено проанализировать зарубежный опыт системы поддержки развития отдельных территорий, эффективность действующей системы льгот и преференций для отдельных территорий в республике. Нужно будет также изучить возможность расширения самостоятельности административно-территориальных единиц в плане совершенствования межбюджетных, имущественных и земельных отношений на соответствующей территории.

Кроме того, необходимо выработать предложения об улучшении действующей системы поддержки развития территорий с учетом ключевых направлений региональной политики. Речь идет в том числе о поэтапном упразднении неэффективных и невостребованных льгот, разработке механизмов сотрудничества органов местного управления городов областного подчинения, одноименных районов и городов в планировании и обеспечении развития территорий на уровне агломераций. Поручено определить механизмы поддержки отстающих территорий, а также городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более.

Информацию о выполнении поручений нужно внести в правительство до 31 декабря 2020 года.

Координировать выполнение распоряжения будет первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.-0-