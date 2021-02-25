25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хотят расширить список постоянных членов Совета безопасности. Об этом рассказал сегодня журналистам госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович после встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из сегодняшней ситуации, Президенту было предложено добавить в состав постоянных членов Совета безопасности министра обороны, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности", - рассказал Александр Вольфович. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа.

Госсекретарь Совета безопасности отметил, что в Беларуси изучали опыт работы подобных органов в других странах постсоветского пространства, в том числе России, Казахстане, Таджикистане. Задачи и функции везде схожи: защита национальных интересов. А вот структура советов безопасности отличается. Например, в России в состав Совбеза входят мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, полномочные представители Президента в регионах. "У нас на сегодня такой необходимости нет", - добавил Александр Вольфович.

В состав Совета безопасности Беларуси входят Президент, который одновременно является его председателем, и постоянные члены. В настоящий момент ими являются премьер-министр, председатели Палаты представителей и Совета Республики, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности.

Членами Совета безопасности являются по должности министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, председатели КГБ и КГК, генеральный прокурор, председатель Следственного комитета.

Членами Совета безопасности могут быть и другие должностные лица, назначаемые Президентом по представлению госсекретаря Совбеза.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко на встрече с Александром Вольфовичем заявил, что "надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить" работу Совета безопасности Беларуси. "Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", - отметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах. "Тем не менее в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности, - заявил Президент. - Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать".-0-