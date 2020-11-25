25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси и России не выявили значительных нарушений порядка пропуска роумингового трафика. Об этом шла речь во время очередного заседания рабочей группы по выявлению и пресечению "фрода" (мошенничества) на сетях электросвязи двух стран, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Заседание прошло в формате видеоконференции с участием представителей Минсвязи Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, белорусских и российских операторов электросвязи и иных заинтересованных. Обсуждалась опытная эксплуатация каналов связи, созданных операторами электросвязи двух стран для передачи роумингового трафика в Союзном государстве по специальным сниженным тарифам, а также результаты совместной работы по обнаруженным фактам "фрода".

Стороны отметили, что достигнут высокий уровень межоператорского сотрудничества в ходе опытной эксплуатации. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы двустороннего взаимодействия по "антифродовому" направлению. Участники заседания также констатировали, что значительных нарушений порядка пропуска роумингового трафика не выявлено.-0-