В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт"

11 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Беларуси и России расширят взаимную практику использования национальных платежных систем "Мир" и "Белкарт". Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства по результатам прошедшего 9 августа заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

"Поддержано расширение практики использования платежных систем "Мир" и "Белкарт" в Российской Федерации и Республике Беларусь", - отметили в Постоянном комитете.

Группа высокого уровня рассмотрела широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества. В их числе - о порядке признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства; о сотрудничестве Беларуси и РФ в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о создании единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в двух странах.

"Особо следует отметить вопросы, которые затрагивают интересы значительной части граждан двух стран, например, взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации", - подчеркнули в Постоянном комитете.

Значительная работа была проведена в ходе двухсторонних консультаций и урегулирования вопросов взаимодействия операторов электросвязи Беларуси и России в рамках отмены роуминга на территории Союзного государства. "С ноября прошлого года комфортные (пониженные) тарифы на услуги связи действовали в тестовом режиме, - напомнили в Постоянном комитете. - Теперь профильные министерства двух стран и операторы связи должны вскоре перейти от опытной эксплуатации каналов связи к работе в условиях сниженных ставок и комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства".

Заседание Группы высокого уровня в режиме видеоконференции прошло под руководством ее сопредседателей посла Беларуси в России (наделенного полномочиями заместителя премьер-министра Беларуси) Владимира Семашко и вице-премьера России Алексея Оверчука. В нем также приняли участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, руководители органов исполнительной власти Беларуси и РФ, сотрудники Постоянного комитета Союзного государства.-0-