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22 ноября 2019, 15:41

 В Беларуси инициируют меры для защиты туристов и бизнеса от некачественных туруслуг за рубежом

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создать систему и инструменты влияния на иностранных поставщиков туристических услуг. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, комментируя ситуацию с ухудшением сервиса в Египте.

С предложением содействия Республиканский союз туристической индустрии обратился в Министерство спорта Беларуси. Работу в этом направлении организация пытается вести уже больше года совместно с юристами отраслевых иностранных ассоциаций и союзов на паритетной основе.

Филипп Гулый отметил, что при действующем законодательстве вся ответственность за некачественный турпродукт ложится на туристическое агентство, которое по факту лишь оказывает услугу, а не формирует пакетный тур. В случае с трагедией в Египте, если страховая компания не возьмет на себя обязательства по выплатам родственникам погибших по иску о моральном ущербе или по потере кормильца, понесет финансовое бремя турагент, хотя он ни в чем не виноват.

"Вина туроператора как производителя турпродукта также весьма сомнительна, - считает Филипп Гулый. - Возникает вопрос: как призвать к ответственности гостиницу, гида, продавца, перевозчика, общепит, если эти поставщики услуг находятся за границей?"

По его словам, наблюдается ежегодный рост количества жалоб от белорусских туристов, отдыхающих в Египте (от низкого уровня сервиса в гостиницах до обмана при продаже сувениров и услуг сотовой связи). Но обращения не приводят к улучшению сервиса и восстановлению нарушенных прав, поскольку отсутствует судебная практика по ним. Туристы не имеют договорных отношений с туроператором, а турагенты не имеют влияния на туроператоров для изменения ситуации.

"Мы ведем переговоры с коллегами из других стран, чтобы представлять положение дел на всем русскоязычном рынке. Египетская сторона должна понимать решимость Беларуси в отстаивании прав своих граждан и интересов национального бизнеса", - подчеркнул Филипп Гулый.

Он проинформировал, что на этом выездном направлении белорусский трафик дает рост, аккумулируя потоки не только из Минска, но и областных центров. Белорусскими аэропортами пользуются как соотечественники, так и граждане других стран. Для жителей северо-восточной Европы Египет с гарантированным солнцем, недолгим перелетом и приемлемой стоимостью является основным и почти безальтернативным вариантом пляжного отдыха с октября по апрель.

"Беларусь аккумулирует несколько сотен тысяч туристов в год по этому направлению. Такой турпоток вносит существенный вклад в развитие экономики Египта. Соответственно, мы вправе рассчитывать на международные стандарты сервиса и безопасности. Это относится и к таким пользующимся популярностью у белорусов станам, как Турция, Украина, Россия, Польша, Литва", - добавил руководитель Республиканского союза туристической индустрии.

В частности, в пример он привел спорные ситуации с арендой машин через интернет, штрафами за прокат скутеров и яхт, которые имеют место на турецких курортах. Белорусы теряют свои депозиты, не получают качественные услуги и, в отличие от немцев и поляков, терпят такое положение дел. Ни консул, ни местная полиция, ни турагентства помочь не в силах.

"С этим мириться не нужно. Беларусь - суверенная страна, у которой есть рычаг влияния. Но использовать его может только правительство, а в нашей компетенции - обратить внимание на проблему", - сказал Филипп Гулый.

Он проинформировал, что в сентябре текущего года в Турции состоялась межправительственная белорусско-турецкая встреча, по итогам которой проблемы были зафиксированы в соответствующем протоколе. Турецкая сторона признает важность белорусского турпотока и готова принимать соответствующие меры по защите интересов граждан.

Как сообщалось, трагический случай, повлекший смерь пары из Беларуси, произошел в египетском отеле в октябре. Муж и жена отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание. Его поместили в госпиталь, где на следующий день он скончался. По возвращении в Беларусь 25 октября 54-летняя супруга в связи с ухудшением состояния здоровья была госпитализирована, 13 ноября она скончалась.-0-
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