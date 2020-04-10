В Беларуси иностранцам окажут помощь в возвращении домой - Алексей Бегун

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Международной организации по миграции в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом реализует программу содействия добровольному возвращению и реинтеграции мигрантов, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Помощь оказывается по проекту ЕС "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов", реализуемого МОМ совместно с МВД и Госпогранкомитетом.

Как рассказал Алексей Бегун, иностранному гражданину может быть предоставлена административная, логистическая и финансовая поддержка, включая помощь в реинтеграции лицам, решившим вернуться в государство гражданской принадлежности либо постоянного законного проживания. "Возможность оказания помощи рассматривается заинтересованными сторонами в индивидуальном порядке. В случае принятия положительного решения на основе текущей ситуации и наличия средств, представителями МОМ может быть оказано содействие иностранному гражданину перед отправлением на родину, а также помощь с приобретением билетов при возобновлении авиасообщения", - отметил Алексей Бегун.

Заявку на участие в программе добровольного возвращения МОМ можно оставить по телефонам: 8 ( 029) 645-49-44, 8-801-20-15-555, 8-0162-21-88-88 или выслав обращение на электронную почту bpwbrest@mail.ru. В течение трех дней с момента подачи заявки с иностранцем свяжутся представители организации для дальнейшей обработки запроса. В частности, участниками программы могут являться иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания, временного или постоянного проживания в Беларуси, а также не имеющие других средств для возвращения.

К слову, в связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел срок пребывания в нашей стране продлен для 1016 зарубежных гостей.-0-