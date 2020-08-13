13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси используется 27,3% твердых коммунальных отходов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по итогам заседания коллегии ведомства.

"Продолжается работа по совершенствованию системы обращения с коммунальными отходами, в том числе направленная на увеличение уровня их использования в качестве вторичного сырья. По оперативной информации территориальных органов Минприроды, за шесть месяцев 2020 года объем образования твердых коммунальных отходов составил порядка 1,44 млн т. Уровень использования ТКО в первом полугодии составил 27,3% (в аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 25,4%)", - сказали в пресс-службе.

С целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, а также оптимизации системы обращения с отходами продолжается работа по поэтапному сокращению количества мини-полигонов. За январь-июнь рекультивировано 94 выведенных из эксплуатации мини-полигона, проведены работы по устройству и ремонту обваловки (ограждений) 112 объектов захоронения отходов.

В первом полугодии было выявлено 9222 факта размещения отходов вне санкционированных мест. За данные нарушения к административной ответственности привлечены 834 виновных, сумма взысканий составила Br268,8 тыс. Ликвидировано свыше 91% несанкционированных мест размещения отходов, остальные также устраняются.-0-