14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси используется более 22% коммунальных отходов, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Худык

"В Беларуси установлен запрет на захоронение вторичных материальных ресурсов, и мы просто обязаны обеспечить контроль за его соблюдением. Правильная расстановка приоритетов в контрольной работе позволила нам в 2019 году обеспечить в целом по стране увеличение уровня извлечения вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов до 22,6%. Но этого все равно мало - изучив мировой опыт, мы имеем право об этом говорить", - сказал Андрей Худык.

Во время заседания

По его словам, в некоторых районах уровень извлечения ВМР в 2019 году составил менее 15%. Например, лишь 13,3% в Кореличском районе, 13,5% - в Вороновском. Министр отметил, что для изменения ситуации необходимо заняться предметной работой в данных регионах.

Ежегодно на объекты захоронения отходов в Беларуси поступает порядка 3 млн т коммунальных отходов и около 1 млн т отходов производства.

На 1 января в стране насчитывалось 159 полигонов ТКО и 598 мини-полигонов. За 2018-2019 годы выведен из эксплуатации один полигон ТКО, закрыто или рекультивировано 626 мини-полигонов (их количество сократилось в два раза).-0-

Фото Максима Гучека