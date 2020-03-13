В Беларуси из-за коронавируса изолированы 224 человека

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за коронавируса на сегодня изолированы 224 человека, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже выписана часть граждан - контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ среди контактов первого уровня выписан в среду. На сегодня изолированы и находятся под медицинским наблюдением 224 человека", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, система здравоохранения справляется с ситуацией мерами первого-второго уровня реагирования. "Мы выявляем РНК вируса у контактов первого уровня, то есть у тех лиц, которых изолируем. Есть случаи выявления вируса на второй-четвертый день изоляции, то есть на тот момент эти люди не представляли никакой опасности для окружающих", - отметила начальник главного управления.

Белорусские медики находятся в достаточно плотном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с рекомендациями международных экспертов и имеющимся клиническим опытом разработана инструкция по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, ею поделились со странами постсоветского пространства.

Как добавила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, тестируются на коронавирус только те, кто вернулся из стран, неблагополучных по этой инфекции, пациенты с тяжелыми пневмониями, которые в том числе находятся на аппаратах ИВЛ, а также контакты, выявленные в ходе эпидрасследования.

Что касается карантинных и других жестких мер, на данный момент они нецелесообразны. "Опыт БНТУ показал, что ни одного случая коронавирусной инфекции у лиц, не контактировавших со студентом из Ирана, не выявлено", - сказала Инна Карабан. В связи с этим нет смысла закрывать на карантин весь БГУ, где под меднаблюдение взята группа, в которой учится сын одного из заболевших. На индивидуальное обучение переведен один класс минской гимназии №20, в котором обучается дочка мужчины с положительным тестом на РНК коронавируса. У самой девочки результат отрицательный.-0-