В Беларуси издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев на границе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев, которые совершаются на границе, сообщил журналистам председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" кандидат исторических наук Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем издать книгу свидетельств преступлений против беженцев, которые совершаются на границе. И любезно согласилось принять участие в этом проекте издательство "Беларусь", - рассказал Вадим Гигин.

По его словам, книга будет подготовлена в максимально возможные сроки и будет переведена на несколько языков.

"Несмотря на то, что все эти трагические события очень широко освещаются в СМИ, издательство "Беларусь" сочло необходимым подключиться к этому проекту, - рассказал директор издательства Сергей Пешин. - Основных причин - две. Хотя книга значительно уступает по оперативности подачи информации перед телевидением, радио, газетами, но и имеет ряд своих преимуществ. Одним из главных является то, что в формате книги эти события можно подать максимально широко. Можно выявить все причинно-следственные связи, все истоки, и тогда будет больше понимания, почему эти люди сегодня оказались на польской границе. Кто они, какие у них судьбы, какие события предшествовали этому, что привело к этому бедствию".

Эксперт подчеркнул, не мы развязывали войну в Афганистане, Сирии, Ираке и не нам нести ответственность за последствия таких действий. "Но почему-то события представляются так, что во всем виноваты белорусы, которые якобы создали кризис беженцев. Здесь логику найти практически невозможно, - добавил он. - Породив эту проблему, Евросоюз должен ее решать сам, а не искать крайних. Поэтому для меня очень важно, чтобы у наших граждан была возможность в удобной форме, в форме книги, не спеша, вдумчиво проанализировать все эти события. Вторая важная причина для издания книги в том, что книга до сих пор является наиболее долговременным вариантом фиксации информации. Книга живет столетиями. И, несмотря на все новые технологии, бумага так и осталась самым надежным источником сохранности информации. Вот эта информация должна быть сохранена, систематизирована и должна быть в свободном доступе для любого желающего ознакомиться и понять, что происходит".-0-