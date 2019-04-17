В Беларуси издано более 11 тыс. научных работ на тему Великой Отечественной войны

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси издано более 11 тыс. научных работ, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Об этом заявил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор Александр Коваленя во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси, которое проходит сегодня на базе Института истории НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни в одной из республик постсоветского пространства не уделяется такого внимания научной проработке темы Великой Отечественной войны, как в Беларуси. За послевоенные годы у нас издано более 11 тыс. работ, посвященных событиям Великой Отечественной, и эта проблема неисчерпаема. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы еще раз обратить внимание на события, которые происходили на оккупированной территории Беларуси, на то, как происходило освобождение страны", - сказал Александр Коваленя.

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