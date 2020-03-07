В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса", - рассказали в пресс-службе. Именно у этого молодого человека впервые в Беларуси было диагностировано это заболевание. На сегодня он чувствует себя удовлетворительно.

Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Выписка иранца запланирована на конец следующей недели. Обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников.

Это же касается и его одногруппников и педагогов - "контактов первого уровня". За ними пока продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Пока же они будут под наблюдением в больнице.

Всего в Беларуси было зарегистрировано шесть случаев коронавируса. В пресс-службе добавили, что все пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование.-0-