В Беларуси изменен порядок получения квалификации машиниста

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси своим приказом от 27 мая №171-Ц внесло изменения в Инструкцию о порядке получения квалификации машиниста работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования и выдачи им свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, удостоверения на право управления специальным железнодорожным подвижным составом, лишения права управления транспортными средствами железнодорожного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

Таким образом усовершенствованы теоретические испытания на право управления специальным железнодорожным подвижным составом и порядок выдачи свидетельств. Инструкция приведена в соответствие с действующей практикой.

Итоговая аттестация обычно проводится в форме квалификационного экзамена, для проведения которого создается квалификационная комиссия. Ее состав и председатель теперь будут определяться в зависимости от типа подвижного состава, на право управления которым проводятся теоретические испытания.

"До настоящего времени председателем комиссии назначался начальник либо заместитель начальника службы локомотивного хозяйства. Однако при сдаче теоретических испытаний, например, машинистами железнодорожно-строительных машин, которые должны иметь знания по устройству и управлению железнодорожно-строительными машинами различных типов и назначения и другие знания (по своей узкой специализации), целесообразней назначить председателем комиссии начальника структурного подразделения управления Белорусской железной дороги, курирующего путевое хозяйство", - пояснил начальник отдела железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Дубина.

Претерпели изменения и некоторые другие пункты инструкции. Так, новшества связаны с оформлением результатов решения комиссии, нацелены на установление единого порядка организации ее работы.-0-