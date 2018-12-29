В Беларуси изменилась методика определения территорий с напряженной ситуацией по занятости

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 27 декабря №950 "О некоторых вопросах в области содействия занятости населения" на 2019 год определены 53 территории с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее, в 2018 году в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда было включено 48 регионов. "По результатам проведенного мониторинга ситуация во всех них на конец года улучшилась, - отметили в Минтруда. - Увеличение количества территорий с 48 в 2018 году до 53 в 2019 году связано с изменением методики определения таких территорий. В частности, расширен состав показателей".

Так, перечень дополнен показателем "темпы роста численности занятых в экономике" (отношение числа занятых в экономике в отчетном периоде к количеству занятых в соответствующем периоде прошлого года). "Это комплексный подход по оценке ситуации с учетом динамики численности занятых в экономике таких регионов", - пояснили специалисты.

Кстати, меньше всего районов с напряженной ситуацией с занятостью в Гродненской области - всего 2 (Лидский и Свислочский). А больше всего - по 15 - в Минской и Витебской.

Указанным выше постановлением также поручено областным исполнительным комитетам выделить дополнительные средства из местных бюджетов на мероприятия по содействию занятости населения.

В целом, в Минтруда отметили, что проводимая в уходящем году политика в области содействия занятости позволила закрепить положительные тенденции, такие как увеличение спроса на рабочую силу, снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,3% против 0,6% за аналогичный период прошлого года. В том числе уровень общей безработицы (он определяется по методологии Международной организации труда) снизился на один процентный пункт по итогам 9 месяцев этого года. Растет спрос на рабочую силу: в Общереспубликанском банке вакансий заявлено о наличии в декабре 79 тыс. свободных рабочих мест, с начала этого года их количество увеличилось на 46%.-0-