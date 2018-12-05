В Беларуси изменятся тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут повышены тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. Это предусматривается постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №84 от 27 ноября 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступающим в силу спустя 10 дней после официального опубликования, сообщает БЕЛТА.

В частности, незначительные изменения коснутся месячной абонементной платы за телефон, повременной оплаты за телефонные разговоры, а также пересылки почтовых отправлений: почтовых карточек, писем, бандеролей. Решение о том, когда конкретно будут повышены тарифы для населения, будет принято в ближайшее время руководством "Белтелекома" и "Белпочты".

До этого тарифы на услуги электросвязи в Беларуси менялись в марте 2017 года, на почтовые услуги - в апреле 2018-го.-0-