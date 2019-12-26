26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации, а также к персоналу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Проект нового государственного стандарта на гостиничные услуги разработали специалисты Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС). В проекте определены критерии и порядок балльной оценки отелей в зависимости от категории. Документ распространяется практически на все средства размещения за исключением сдаваемых внаем для проживания, используемых для организации отдыха и оздоровления детей, социального обслуживания, медицинских учреждений, а также кемпингов, общежитий.

"В настоящее время действует ГОСТ 28681.4-1995, разработанный на основе рекомендаций Всемирной туристской организации. Но за прошедшее время прогресс шагнул вперед, и многие из установленных требований морально устарели, - отметила начальник отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяна Смирнова. - Пришло время разработать новый стандарт, который учитывает современные тенденции, прежде всего применение телекоммуникационных технологий. Необходимо также убрать устаревшие нормы и услуги, которыми уже не пользуются гости. Например, неактуально наличие телефонного аппарата под акустическим колпаком в холле, радио, конверта, ручки и письменной бумаги в номерах".

В новом документе предусмотрены требования в зависимости от конкретных типов гостиниц. Так, у отелей до 15 номеров набор требований один, при большем количестве комнат - другой.

"Встречается такое, что гостиница маленькая, но при этом у нее современный интерьер, хорошая оснащенность номеров, приветливый и доброжелательный персонал. Она могла бы получить четыре или пять "звезд", но для этого в настоящее время нужно иметь широкий перечень предоставляемых услуг. Однако при количестве номеров не более 15 невозможно, например, построить спа-центр или конференц-зал. Благодаря дифференцированному подходу, гостиницы расширят свои возможности для получения "звезд", - пояснила ведущий инженер отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяна Фоменко.

Кроме того, разработчики пересмотрели требования к курортным отелям, гостиницам в здании или на территории памятников архитектуры, оказывающим оздоровительные услуги, апарт-отелям, студиям, домам отдыха и др.

В пресс-службе Госстандарта отметили, что классификация гостиниц проходит в несколько этапов по категориям и основана на комплексе требований к материально-техническому обеспечению, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания, а также на показателях балльной оценки гостиниц и персонала.

Ознакомиться с проектом СТБ "Услуги гостиниц. Общие требования и классификация гостиниц" можно на сайте stb.by в разделе "Разработка". Предложения и замечания принимаются в БелГИСС до 15 января 2020 года (телефоны 269-68-49, 269-69-51, адреса электронной почты t.smirnova@belgiss.by, t.fomenko@belgiss.by). Принять стандарт планируется к середине 2020 года, а к концу года - ввести в действие.

В настоящее время в республике применяется добровольная сертификация услуг гостиниц и их классификация от одной до пяти "звезд", мотелей - от одной до четырех "звезд". Сертификаты соответствия имеют 55 гостиниц. Их перечень можно найти, воспользовавшись ресурсом "Сертифицированные отели Беларуси".-0-