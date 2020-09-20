20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

"С начала 2021 года запланировано ежегодно увеличивать строительство жилья с господдержкой на 100 тыс. кв. м. Мы планируем выйти на практически 1,5 млн кв. м жилья с господдержкой в 2025 году - причем удельный вес строительства такого жилья вырастет с 26% в 2021 году до 33% в общем объеме", - рассказал Руслан Пархамович.

В 2020 году к вводу предусмотрено в целом 4 млн кв. м жилья, по оценке министра, этот показатель будет выполнен.

"В дальнейшем мы планируем наращивать строительство жилья на 100 тыс. кв. м ежегодно, - отметил Руслан Пархамович. - Планируем выйти к 2025 году на 4,5 млн кв. м жилья".

По словам министра, в Минске будет строиться не больше 600 тыс. кв. м. жилья в год. "Все внимание будет переведено на города-спутники, которых у Минска пять, поэтому основное жилье будет строиться там", - пояснил министр.

По итогам 2020 года в городах-спутниках предусмотрен ввод порядка 50 тыс. кв. м жилья, в следующем году - 280 тыс. кв.м, к 2025 году - 1 млн кв. м. Наиболее активно будут возводить жилье в Смолевичах.-0-