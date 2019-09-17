В Беларуси к Европейской неделе мобильности присоединились 76 городов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Европейской неделе мобильности присоединились 76 белорусских городов - это рекордное количество за все время участия страны в акции. Об этом сообщила консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Оксана Ючкович сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейская неделя мобильности - ежегодная международная кампания, которая проводится с 16 по 22 сентября для привлечения внимания общественности к проблеме избыточного использования личных транспортных средств. Каждый год кампания посвящается новым темам. В нынешнем году это развитие велосипедного и пешеходного движения в городской среде с акцентом на пешеходов. Девиз 2019 года - "Иди с нами". Неделя мобильности традиционно завершается Днем без автомобиля 22 сентября. Впервые в Беларуси День без автомобиля был проведен в 2008 году. С тех пор наши города являются активными участниками этого процесса. В этом году на сайте Европейской недели мобильности зарегистрировалось рекордное количество городов - 76, в прошлом году их было 66. Активность возрастает с каждым годом", - рассказала Оксана Ючкович.

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