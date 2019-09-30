30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы атлантического происхождения. В конце рабочей недели погода начнет меняться. С северо-западными ветрами на территорию страны будет поступать более холодный воздух из Скандинавии, температурный фон понизится", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 1 октября, ночью и утром атмосферный фронт обусловит на значительной части территории дожди, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди. На большей части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.

В среду, 2 октября, очередная система фронтов от циклона, который будет смещаться вдоль северо-западных границ страны, обусловит дожди, днем по северо-западу местами - сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 12-19 градусов тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до 20-23 градусов.

В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая погода, временами дожди, ночью и утром по северо-западу местами пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 8-15 градусов тепла. По юго-востоку Беларуси ночью будет 14-15 градусов выше нуля, днем - плюс 16-20 градусов.

В пятницу, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 9-10 градусов. Днем будет 7-14 градусов тепла.

В выходные дни атмосферные фронты покинут территорию Беларуси, усилится влияние скандинавского антициклона, который сформирован в арктическом воздухе. Ожидается холодная с ночными заморозками погода. В субботу, 5 октября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами на почве возможны заморозки до 2 градусов. Днем будет 6-12 градусов тепла.

В воскресенье, 6 октября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Днем будет 5-11 градусов тепла.-0-

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