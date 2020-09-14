14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине предстоящей недели будет преобладать антициклональный характер погоды с повышенным температурным фоном. Но уже в четверг погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди, сильный порывистый ветер и существенное похолодание", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 15 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу Беларуси местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-24 градуса тепла, по юго-западу - плюс 25-28.

В среду, 16 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - 22-29 градусов тепла.

В четверг, 17 сентября, ночью местами, преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью в северо-западных районах, днем местами по Беларуси прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром по юго-востоку ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 13 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку страны.

В пятницу, 18 сентября, преимущественно по северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по западу - до плюс 17.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни сохранится холодная погода. В ночные часы местами по стране, в основном на торфяниках Полесья, есть вероятность слабых заморозков до минус 2.-0-

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