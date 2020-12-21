21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели погода в Беларуси будет находиться во власти атмосферных фронтов, перемещающихся один за одним с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, местами сохранятся гололедные явления. Температурный фон будет по-прежнему повышенным", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 22 декабря, местами пройдут небольшие, днем по западу страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду, 23 декабря, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами по стране будет слабый гололед, на дорогах - гололедица, по востоку ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью прогнозируется от нуля до 6 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов. В юго-западных районах ночью будет 1-3 градуса выше нуля, днем - 5-6 градусов со знаком плюс.

В четверг и пятницу, 24 и 25 декабря, через территорию Беларуси будет смещаться циклон "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Он обусловит во многих районах страны осадки в виде мокрого снега, по югу страны - с дождем.

В четверг ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем - от минус 1 до плюс 6 градусов.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, по южной половине с дождем). На дорогах местами будет гололедица. Температура в течение суток составит от минус 3 до плюс 4 градусов.

По информации синоптиков, в дальнейшем циклон продолжит смещение на Московскую область. В его тыловой части в Беларусь начнет поступать более холодный воздух северных широт, и температурный фон немного понизится.-0-

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