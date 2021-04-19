19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня область повышенного атмосферного давления обусловит во многих регионах Беларуси солнечную сухую погоду. Лишь по юго-востоку страны ожидается много облаков, здесь местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в разгар дня составит 12-18 градусов тепла", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 20 апреля, атмосферное давление начнет падать, погоду станет определять неустойчивая воздушная масса. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью местами, преимущественно по востоку, днем во многих районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по западу - до плюс 15.

В среду, 21 апреля, атмосферное давление продолжит падать. Сохранится облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный, в дневные часы при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 10-16 градусов тепла, но по северо-востоку, где прогнозируются плотные облака, будет всего плюс 8-9.

В четверг, 22 апреля, характер погоды существенно не изменится, лишь днем при прохождении атмосферного фронта усилится юго-западный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 10-17 градусов тепла. Такой температурный фон на 1-4 градуса выше климатической нормы для этих апрельских дней.

В пятницу, 23 апреля, погоду изменит холодный атмосферный фронт, смещающийся с акватории Балтийского моря через Беларусь. Похолодает, увеличится и уплотнится облачность. Ветер прогнозируется западный умеренный. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 6-13 градусов тепла.

В предстоящие выходные ожидается прохладная неустойчивая погода. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 5-11 градусов выше нуля. Ощущение холода усилит порывистый северо-западный ветер.-0-

Прогноз погоды на неделю