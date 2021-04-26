В Беларуси к концу недели потеплеет

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси установилась холодная погода. Почти на месяц отстаем от климатического графика. Среднесуточные температуры на 5-8 градусов ниже нормы. В ночные часы преобладают отрицательные температуры, а в дневные - воздух прогревается немногим выше нуля. В осадках преобладает снег. По метеорологической статистике в XXI веке последний раз в конце апреля так холодно было в 2005 году", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 27 апреля, погоду в Беларуси продолжит определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем возможны грозы. Ночью и утром в низких местах могут клубиться слабые туманы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет 4-10 градусов тепла.

В среду, 28 апреля, атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем - 7-14 градусов тепла.

В четверг, 29 апреля, ситуация в атмосфере начнет меняться. С юго-запада Европы в Беларусь станет поступать более теплая воздушная масса и температурные показатели начнут приближаться к климатической норме. В ночные часы по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается от минус 2 до плюс 5. Днем будет плюс 10-17, по юго-западу - на пару градусов теплее.

В пятницу, 30 апреля, вблизи северо-западных границ с юго-запада Европы пройдет циклон и Беларусь ненадолго окажется в его теплой части. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - от плюс 8 по северу до 22 градусов тепла по югу.

В предстоящие выходные, 1 и 2 мая, в Беларуси установится умеренно теплая погода. В субботу и в ночь на воскресенье местами по стране ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы 2 мая под влиянием атмосферного фронта на большей части территории страны снова начнутся дожди.-0-

Фото Леонида Щеглова